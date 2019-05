Học sinh tỉnh miền núi giành giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế

Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (International Science and Engineering Fair, viết tắt là ISEF) được phát triển từ Hội thi khoa học quốc gia (National Science Fair) của Mỹ, do Hiệp hội Khoa học và cộng đồng (Society for Science & the Public, viết tắt là SSP) sáng lập, tổ chức lần đầu tiên tại Philadelphia (Mỹ) vào năm 1950. Năm 1958, hội thi này trở thành hội thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế. Trong những năm qua, đoàn học sinh Việt Nam đã liên tục tham gia hội thi Intel ISEF tại Mỹ và đạt được nhiều giải thưởng lớn. Trong đó, năm 2012 có 1 giải nhất; năm 2013: 2 giải tư; năm 2014: 2 giải tư và 1 giải đặc biệt; năm 2015: 1 giải tư và 1 giải đặc biệt; năm 2016: 4 giải ba; năm 2017: 1 giải ba; 4 giải tư và 4 giải đặc biệt; năm 2018: 1 giải ba và 1 giải đặc biệt. Tỷ lệ dự án đoạt giải của Việt Nam cao hơn so với mức trung bình (26%) của Intel ISEF