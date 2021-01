Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu như thế nào?

Nghỉ tết an toàn

Ngày 6.1, các trường từ mầm non cho đến THPT, trung tâm GDTXN- GDNN… đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo đó, UBND TP.HCM quy định trong kế hoạch năm học 2020-2021, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của hoc sinh TP.HCM tính từ ngày 8.2.2021 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết ngày 16.2.2021 (tức ngày mùng 5 tết). Với lịch nghỉ tết như trên, tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ tết của năm học trước là 5 ngày.

Với lịch nghỉ tết như trên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, hoc sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường chủ động phối hợp với ngành y tế địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19, cập nhật nhanh chóng diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo các trường rà soát việc tổ chức ký cam kết giữa phụ huynh học sinh với nhà trường về giáo dục kiến thức tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt nhấn mạnh không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định…

Học sinh chuẩn bị cho lễ hội mùa Xuân Bảo Châu

Nhiều hoạt động vui xuân

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5, TP.HCM), chương trình học kỳ 2 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 11.1 nên thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021 nằm trong học kỳ 2. Từ ngày 11 cho đến trước thời gian nghỉ tết, học sinh sẽ học bình thường để đảm bảo chương trình. Tuần đầu tháng 2, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội vui xuân, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm gắn liền với không khí tết.

Để hướng đến những hoạt động vui xuân vừa giúp học sinh hiểu những phong tục tập quán của tết truyền thống vừa có thể giáo dục tình yêu gia đình đối với học sinh, ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12, TP.HCM) chia sẻ: “Tuần cuối cùng cùa năm cũ, không khí tết tràn ngập đường phố nên tâm trạng học trò cũng bị ảnh hưởng. Các em cũng hào hứng chờ đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên việc tập trung vào học tập cũng có phần giảm sút. Vì vậy thời gian này, trường tổ chức các hoạt động giáo dục có tính trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp gắn với không khí xuân. Đặc biệt, trong nội dung các hoạt động có ưu tiên dành trọng tâm cho học sinh khối 12, để các em có những tháng năm học trò thật đáng nhớ”.