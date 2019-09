Hơn 170 trường học ở Quảng Trị không tổ chức lễ khai giảng vào ngày mai

Bậc học mầm non sẽ rất nguy hiểm nếu đi khai trường giữa mưa lũ.

Do những ngày vừa qua tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều địa bàn. Trước đó, ngày 3.9, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã có công văn chỉ đạo các đơn vị, trường học có các phương án cho lễ khai giảng. Theo đó, các trường phải chủ động xây dựng các phương án tổ chức lễ khai giảng tại đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trường hợp tình hình thời tiết bình thường, địa bàn cư trú của học sinh không bị chia cắt, ngập lụt, các đơn vị tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 . Trong trường hợp mưa kéo dài, không thể tổ chức lễ khai giảng ở ngoài trời, các trường có thể sử dụng hội trường, phòng họp... để tổ chức. Trường hợp thời tiết diễn biến xấu, có thể gây nguy hiểm đối với học sinh, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, địa bàn bị chia cắt do mưa lũ..., các trường chủ động dừng tổ chức lễ khai giảng