Hơn 200.000 phụ huynh New York không muốn con đến trường tháng 9 vì Covid-19

Trong số 322.572 gia đình tham gia cuộc khảo sát do Sở giáo dục New York tổ chức hôm 6.8, 212.940 gia đình đề nghị học từ xa (100%), hơn gần gấp đôi 109.362 số lựa chọn kết hợp học trên lớp và trực tuyến, theo báo New York Post hôm 8.8.