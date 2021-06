Huyện ngoại thành TP.HCM năm nay tuyển sinh lớp 1, lớp 6 thế nào?

UBND H.Củ Chi đã ban hành kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 . Theo đó, trước hết phải đảm bảo đủ chỗ học cho con em của người dân trên địa bàn quận, đặc biệt là gia đình chính sách, thuộc hộ nghèo, công nhân. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trẻ vào tiểu học đúng tuổi…

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 2 và khuyến khích học sinh lớp 6 được học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới . Đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo các lớp còn lại cũng được học 2 buổi/ngày.

Phấn đấu ở mỗi cấp học xây dựng được một trường tiên tiến, khuyến khích các trường tổ chức dạy chương trình tiếng Anh tích hợp…

Đặc biệt, năm nay tuyển sinh trong điều kiện dịch bệnh, huyện yêu cầu các đơn vị giáo dục phải đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh sinh.

Về tuyển sinh, đối với bậc mầm non, H.Củ Chi huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2016) vào các trường mầm non theo tuyến. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục mầm non theo quy định.

Các trường sẽ bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1.7 và công bố đồng loạt vào ngày 20.7. Trường mầm non Thị trấn Củ Chi 2 là trường thực hiện dây xựng trường tiên tiến đối với trẻ lớp mầm, chồi và lá.

100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày

Năm nay, H.Củ Chi có 6.662 trẻ sinh năm 2015 (6 tuổi) vào lớp 1, dự kiến tỷ lệ tuyển sinh sẽ đạt 100%, trong đó hơn 5.000 trẻ thuộc diện thường trú, số còn lại là tạm trú. Đặc biệt, với số trẻ này, huyện sắp xếp được 100% học sinh được học học 2 buổi/ngày.

Huyện sẽ huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tuyển sinh vào các trường công lập theo phân tuyến. Không nhận học sinh sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài huyện.

Đây là một trong những địa phương có 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày theo chương mới. Huyện cũng phấn đầu tỷ lệ học sinh học bán trú đạt từ 40% trở lên.

Với học sinh lớp 1, huyện Củ Chi tuyển sinh từ ngày 1.7 và trả kết quả vào ngày 31.7.

Đối với chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ tuyển sinh vào ngày 1.7 và trả kết quả vào 31.7, phụ huynh có nhu cầu có thể đăng ký.

Còn với chương trình tiếng Anh tích hợp hiện được thực hiện tại Trường tiểu học Thị trấn Củ Chi. Sĩ số học sinh không quá 35 em/lớp. Thời gian tuyển sinh tương tự các chương trình trên.

Tuyển sinh vào lớp 6 thế nào?

Đối với khối lớp 6, năm nay huyện có khoảng 6.100 em, tỷ lệ lớp học 2 buổi/ngày cũng đạt tới 77,9%.

Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Củ Chi được xét tuyển vào học lớp 6 ở các trường theo tuyến, sĩ số học sinh không vượt quá 45 em/lớp, tỷ lệ bán trú đạt từ 20% trở lên. Hiện huyện Củ Chi đã bắt đầu tuyển sinh lớp 6 và công bố kết quả vào ngày 15.7.

Về tuyển sinh lớp 6, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được phân vào các trường công lập theo tuyến Nguyễn Loan

Điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường là học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và có điểm tiếng Anh tăng cường từng kỹ năng từ 6.0 trở lên hoặc có một trong những chứng chỉ sau: ngoại ngữ bậc 2, trình độ A2 trở lên (theo khung CEFR); Cambridge Flyer từ 10/15 khiên; TOEFL Primary Step 2 từ 3/5 huy hiệu…