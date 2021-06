Hy hữu trong thi lớp 10 chuyên: Chuẩn bị làm bài môn toán lại chuyển sang thi văn

Cụ thể, sáng nay, 15.6, khoảng 3.000 thí sinh đã dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội). Các thí sinh làm bài 3 môn thi trong buổi sáng, gồm: đánh giá năng lực ngoại ngữ (60 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận), đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên (35 câu trắc nghiệm); đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội (25 câu trắc nghiệm) với thời gian lần lượt là 90, 55 và 55 phút.

Sau buổi thi, một số cha mẹ cho hay con mình đi thi về kể rằng khi bắt đầu giờ thi môn toán, các con vừa làm bài thì nhận được thông báo của giám thị là thu lại đề toán cùng với phiếu trả lời và đẩy môn văn lên thi trước.

Một phụ huynh cho biết, các con không tránh khỏi bị ảnh hưởng tâm lý vì đang trong tâm thế làm bài thi môn toán thì “đùng một cái” lại thu đề toán và yêu cầu làm môn văn.

Có phụ huynh bình luận đầy thất vọng: “Không ngờ trường danh tiếng CNN (THPT chuyên Ngoại ngữ - PV) lại thiếu chuyên nghiệp như vậy”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Long, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Trưởng ban Coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, cũng cho rằng theo thông báo trước ngày thi, sáng nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ thi đánh giá năng lực lần lượt các môn: ngoại ngữ, toán, ngữ văn.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc môn ngoại ngữ, đến môn toán, cán bộ coi thi báo cáo phát hiện phiếu trả lời trắc nghiệm bị thiếu 1 dòng so với phiếu trả lời gốc.

Ngay sau đó, Hội đồng thi quyết định thu lại phiếu trả lời trắc nghiệm để in lại. Với tình huống phát sinh như vậy, Hội đồng thi đã quyết định chuyển môn ngữ văn lên thi trước và môn toán sẽ thi sau để không làm mất thời gian của thí sinh trong quá trình chờ in phiếu trả lời trắc nghiệm mới.

Nói về sự cố này, ông Long lý giải, có thể do trường sử dụng máy in siêu tốc toàn bộ số đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm và lỗi thiếu dòng xuất phát từ đây. Phiếu trả lời trắc nghiệm gốc thì vẫn đúng nhưng các phiếu in sao thì đã bị mất đi một dòng.

Ông Long khẳng định, sự cố chỉ đến từ phiếu trả lời trắc nghiệm môn toán bị thiếu dòng, tức thiếu câu trả lời chứ không phải đề thi bị sai hay bị in thiếu. Việc chuyển môn văn lên thi trước môn toán vẫn bảo đảm thời gian làm bài các môn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh

Cụ thể, theo ông Long, do quá trình đổi môn ngữ văn lên thi trước nên thời gian thi chậm 15 phút nên các thí sinh cũng thu bài chậm 15 phút so với dự kiến ban đầu. Như vậy, về tổng thể chỉ là tăng tổng thời gian buổi thi lên thêm 15 phút.