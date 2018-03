Khai trừ Đảng phụ huynh buộc cô giáo quỳ gối xin lỗi

Theo kết quả xác minh của tổ công tác H.Bến Lức, ông Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô B.T.T.N, giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức) quỳ gối xin lỗi tại trường vào ngày 28.2. Hiện hồ sơ vụ việc của ông Thuận đã được ngành chức năng huyện chuyển sang cơ quan công an để làm rõ hành vi làm nhục người khác.



Liên quan đến vụ việc, Phòng GD-ĐT H.Bến Lức đang thực hiện các bước xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ cô N. quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

* Ngày 30.3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, ngụ TP.Vinh) để điều tra hành vi làm nhục người khác. Qua điều tra, công an xác định sáng 22.3 thấy con mình (lớp 5 tuổi) có vết bầm trên chân, Nghĩa đưa con đến Trường mầm non Việt Lào (nơi cháu theo học) hỏi chị Phan Thị H. (sinh viên thực tập phụ trách lớp học) có đánh cháu không. Chị H. trả lời không đánh thì bị Nghĩa lao vào hành hung và bắt chị H. phải quỳ xuống xin lỗi bé và bản thân mình.

Do sợ bà Nghĩa tiếp tục hành hung, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nên chị H. đã phải quỳ xuống xin lỗi bà này và cháu bé. Sau đó, chị H. được Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An xác định đang mang thai tuần thứ 13, bánh rau đe dọa bóc tách.

Ban Giám hiệu Trường mầm non Việt Lào khẳng định, vết bầm trên chân con bà Nghĩa không phải do chị H. gây nên mà do cháu bị va chạm khi chơi đu quay ở trường.