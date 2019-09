Khoảng 90.000 học sinh Quảng Bình chưa thể khai giảng vì mưa lũ

Theo Sở GD-ĐT Quảng Bình, năm học 2019 – 2020, toàn tỉnh có 588 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm Giáo dục- dạy nghề với tổng số 7.750 lớp, 233.481 học sinh, học viên.Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, các ngày từ 2 – 5.9, tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to ở nhiều nơi; nhiều thôn, xã bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc đi lại, tổ chức học tập, khai giảng của các nhà trường.

Trước tình hình đó, ngày 4.9, Sở GD-ĐT đã có công điện chỉ đạo các nhà trường trong công tác tổ chức khai giảng năm học mới và tăng cường phòng chống mưa lũ. Theo đó, đối với những trường học, cơ sở giáo dục bảo đảm an toàn cho học sinh và các điều kiện khác thì vẫn tiến hành khai giảng vào sáng ngày 5.9; đồng thời có hình thức tổ chức một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa lũ, học sinh không thể đến trường, không đảm bảo an toàn cho học sinh thì hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định không tổ chức khai giảng vào ngày 5.9 như kế hoạch; khi đảm bảo các điều kiện, nhất là việc an toàn cho học sinh thì tổ chức khai giảng năm học mới và tiến hành dạy học bình thường.

Trường học tại H.Tuyên Hóa bị ngập nước lũ Ảnh: Huệ Minh

Sáng ngày 5.9 có 349 trường học tổ chức khai giảng. Có 239 trường với khoảng 90.000 học sinh chưa thể tổ chức khai giảng do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ; trong đó hầu hết các trường tại 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa không tổ chức được lễ khai giảng.

Cũng theo Sở GD-ĐT, sau khai giảng, sở đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình phòng chống mưa lũ tại các trường, cơ sở giáo dục; tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường phòng chống, khắc phục hậu quả của mưa lũ để hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra.