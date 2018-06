Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường mầm non bị tố lạm thu

Sáng 14.6, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức (Quảng Nam), cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy huyện này vừa thi hành kỷ luật hình thức “khiển trách” đối với bà Võ Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Măng Non (TT.Tân An, H.Hiệp Đức).

Theo ông Tỉnh, trước đó đơn vị đã nhận được đơn nặc danh gửi đến cơ quan Huyện ủy Hiệp Đức tố bà Tâm có những hành vi vi phạm về phẩm chất, đạo đức nhà giáo...

Trong đơn cho biết nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng bảng dự toán kinh phí huy động các khoản đóng góp thỏa thuận của cha mẹ học sinh có nhiều khoản thu quá cao và vô lý.

Cũng theo ông Tỉnh, sau khi vào cuộc kiểm tra, UBKT Huyện ủy Hiệp Đức xác định những vi phạm của bà Tâm đến mức phải xử lý kỷ luật nên đã ban hành quyết định như trên.

Liên quan đến bà Tâm, vào tháng 12.2017, ông Nguyễn Như Công, Chủ tịch UBND H.Hiệp Đức đã yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Hiệp Đức kiểm điểm trách nhiệm vị hiệu trưởng này vì đã thu của phụ huynh hàng trăm triệu đồng để chi các khoản không đúng quy định hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép...