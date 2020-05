Kỷ luật trưởng phòng giáo dục tổ chức thi học phần liên thông tại nhà riêng

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.8.2019, Thanh tra Sở GD-ĐT Long An phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra, phát hiện một lớp học liên kết đại học khoảng 30 người đang thi hết học phần tại một căn nhà ở ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa. Căn nhà này được xác định là nhà riêng ông Nguyễn Tấn Lợi.