Tổ chức thi tại nhà trưởng phòng giáo dục, Trường CĐ an ninh mạng Ispace bị phạt

Sáng 20.8, ông Huỳnh Văn Hiệp, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Long An , cho biết Sở vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20 triệu đồng đối với Trường CĐ an ninh mạng Ispace (TP.HCM) theo điểm d, khoản 2, điều 6 Nghị định 138 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Trường CĐ an ninh mạng Ispace bị phạt do tổ chức thi hết học phần cho lớp liên thông đại học không đúng cơ sở đào tạo. Nơi tổ chức thi là nhà riêng của ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa. Về trách nhiệm đối với ông Lợi, hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.8, Thanh tra Sở GD-ĐT Long An phối hợp Phòng PA03 kiểm tra đột xuất điểm thi hết học phần theo chương trình liên kết đào tạo đại học tại căn nhà số 144, ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa. Thời điểm kiểm tra có khoảng 30 người đang tham gia thi, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non. Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người tổ chức thi thừa nhận căn nhà này là của Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa, được thuê làm nơi mở lớp.