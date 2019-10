Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 chưa thay đổi

Trước đó, bà L. đã sử dụng chứng chỉ tin học trình độ A được cho là không hợp pháp do Trung tâm ngoại ngữ - bồi dưỡng kiến thức Đông Á cấp ngày 28.10.2010 để làm hồ sơ thi tuyển công chức (chi tiết không hợp pháp là do Công an tỉnh Phú Yên cung cấp).