Công cụ này có tên gọi là Bảng điểm sàng lọc tự kỷ cho trẻ dưới 3 tuổi, phiên bản Revised và Follow – up (đã chỉnh sửa và có phỏng vấn), viết tắt là (M-Chat-R/F)TM. Công cụ bao gồm hai giai đoạn nhằm sàng lọc ý kiến của cha mẹ, giáo viên mầm non để đánh giá nguy cơ hội chứng phổ tự kỷ.

Phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng bảng M-Chat-R với hướng dẫn và bảng hỏi sau:

Cách chấm điểm của hảng hỏi này như sau:

Sau khi thực hiện hoàn tất bảng trên, có thể thực hiện thêm bảng điểm M-CHAT-R Followup để sàng lọc những trẻ có kết quả dương tính ở phần M-CHAT-R trên được đảm bảo chính xác hơn:

BS.CKII Lê Hiếu Minh, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm trí, cho biết công cụ này rất quan trọng để giáo viên mầm non hoặc bố mẹ đánh giá trẻ qua các dấu hiệu. Việc phát hiện sớm sẽ giúp trẻ được can thiệp đúng thời điểm. Vì nếu chỉ là chậm khôn nhẹ, bệnh viện vẫn luôn đề nghị bố mẹ, thầy cô cho trẻ tiếp tục học mầm non như bình thường. Đây là điều cực kỳ quan trọng để trẻ tự kỷ có thể hòa nhập vào cuộc sống. Đến khi bị nặng, có thể điều trị, học tại bệnh viện cũng như các trường chuyên biệt.

Phụ huynh và giáo viên mầm non cũng có thể liên hệ trực tiếp với khoa Sức khỏe Tâm trí để được hướng dẫn thêm về công cụ này.

Đăng Nguyên