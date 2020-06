Lần đầu tiên, tạp chí khoa học Việt Nam được xếp vào nhóm Q1 của SCImago

GS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó giám đốc Đai học Quốc gia Hà Nội , người sáng lập tạp chí Vật liệu và Linh kiện tiên tiến (JSAMD), cho biết tạp chí JSAMD đã được SCImago xếp hạng Q1 về 2 lĩnh vực vật liệu composite và vật liệu từ, điện tử, quang; hạng Q2 về 2 lĩnh vực khoa học vật liệu và vật liệu sinh học được xếp nhóm Q2.

Như vậy, đây là lần đầu tiên một tạp chí khoa học của Việt Nam được lọt vào danh sách 25% tạp chí khoa học uy tín nhất.

Một trong những căn cứ để tạp chí JSAMD được nâng hạng là nhờ chỉ số ảnh hưởng Impact Factor IF năm 2020 (cho kết quả năm 2019) mà Web of Science - Clarivate vừa công bố mấy hôm trước. Theo đó, chỉ số công bố chỉ số ảnh hưởng Impact Factor IF năm 2020 của JSAMD là IF = 3,783.

Tạp chí JSAMD của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp nhóm Q1 của SCImago Quý Hiên chụp tài liệu

GS Nguyễn Hữu Đức nói: “Như vậy, sau hơn 4 năm thành lập, Tạp chí JSAMD đã sưu tập đủ “bộ huy chương” đầu tiên của mình: là tạp chí thuộc hệ thống SCIE, SCOPUS; IF của Web of Science: 3.78; IF theo Scopus: 5.8; được xếp nhóm Q1 của SCImago”.

Tạp chí JSAMD là ấn phẩm khoa học hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), xuất bản số đầu tiên hồi tháng 3.2016. Tháng 7.2017, tạp chí này được chấp nhận vào hệ thống nhóm tạp chí mới nổi của ISI (ESCI - Emerging Sources Citation Index) và tháng 4.2018 được xét vào danh mục Scopus.

Tháng 12.2019, JSAMD được Tập đoàn Clarivate Analytics xét chọn để chính thức có mặt trong danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE (Science Citation Index Expanded) của Web of Science. Với sự kiện này, JSAMD trở thành tạp chí khoa học đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) của Việt Nam vào danh mục SCIE uy tín hàng đầu thế giới