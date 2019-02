Loạn các khóa học 'giúp con học giỏi'

Ý kiến Nên chú trọng phát triển kỹ năng mềm hơn là học giỏi Tôi chỉ quan tâm nhiều về việc phát triển kỹ năng mềm của trẻ hơn là "học giỏi". Với sự phát triển của công nghệ thời nay, cũng như thế giới toàn cầu hóa, thì những tố chất như sự linh hoạt, sáng tạo, khả năng thích nghi khi hoàn cảnh thay đổi, kỹ năng giải quyết vấn đề... mới là nền tảng cho sự thành công sau này. Trường học chỉ chủ yếu đào tạo về kỹ năng cứng, do đó bố mẹ muốn hỗ trợ con thì nên giúp con có được kỹ năng mềm thay vì tiếp tục nhồi nhét để con được khen là “học giỏi”. Lê Muôn Xuân

(Giám đốc Chương trình ngôn ngữ, Tập đoàn giáo dục EF) Dạy con tinh thần ham học, tự học Quan điểm của vợ chồng tôi trong việc học kiến thức của con là đầu tư những gì con thích chứ không ép con làm những việc không thích. Nên trong việc học tôi để con tự lo, tự do, chúng tôi chỉ tạo điều kiện, động viên con có tinh thần ham học, tự học. Tôi muốn con được vui chơi và hoạt động thể chất nhiều hơn. Cái chúng tôi muốn đầu tư nhất là kỹ năng sống, nên thời gian buổi tối về nhà, ba mẹ cố gắng chơi, trò chuyện với con về kỹ năng. Chuyện học giỏi hay yếu còn là do tố chất và sự chăm chỉ, sự ham học hỏi. Thế nên đừng ép con mình, đừng tự tạo áp lực con mình phải có kết quả cao trong học tập. Nguyễn Thùy Dương

(Phụ huynh ngụ tại chung cư Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM)