Lớp học cách ly

Từ ngày 11.5, 6 giáo viên Trường THPT Quốc Thái (H.An Phú, An Giang) phải vượt hơn 20 km đến Trường THPT Lương Thế Vinh (TT.An Phú, H.An Phú, An Giang) dạy học. Việc dạy - học được bố trí trong một gian phòng kín, có vách ngăn kính (ảnh), thầy giáo và học sinh dùng micro để trao đổi và mỗi phòng đều có loa phát để hỗ trợ việc học được thuận lợi, an toàn.

Thầy Trương Phú Vĩnh, Hiệu trường Trường THPT Quốc Thái, cho biết trường có 69 HS Việt kiều Campuchia , trong đó có 21 HS lớp 12. Khi xảy ra dịch Covid-19 , 21 HS lớp 12 đều bị mắc kẹt bên Campuchia. Từ ngày 27.4, các trường THPT tại An Giang được phép hoạt động cũng là lúc HS lớp 12 mong muốn sớm quay lại lớp học.

“Chúng tôi không biết khi nào cửa biên giới được mở trở lại, trong khi đó các em HS lớp 12 cần phải được tiếp tục học, không thể chờ đợi được nữa, do đó việc địa phương, nhà trường tổ chức cho các em về VN và tình nguyện cách ly để tiếp tục học là rất cần thiết”, thầy Vĩnh khẳng định.

Em Huỳnh Thị Ngọc Lợi (lớp 12 Trường THPT Quốc Thái) chia sẻ: “Lúc không qua biên giới học được, em rất lo lắng, nhưng giờ được qua VN học em mừng lắm. Thầy cô dạy nhiệt tình và lớp ít bạn, nên em học cũng dễ. Chỗ ngủ, ăn ở tại đây tốt, nhưng em vẫn mong cho mau qua cách ly để sớm trở lại bình thường”.