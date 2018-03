Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia

Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT quốc gia năm 2018 gồm một bì là phiếu ĐKDT, bên trong có phiếu số 1, phiếu số 2 và hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ĐH, CĐ. Phiếu số 1, phiếu số 2 cũng tương tự phiếu ĐKDT.



Thí sinh (TS) chỉ cần ghi đúng theo hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT thì hồ sơ ĐKDT xem như hợp lệ. Tuy nhiên, để có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi và kỳ xét tuyển, thí sinh cần lưu ý những điểm sau đây:

Thông tin cá nhân thật chính xác

Ở mục 5, ngoài các thông tin cần thiết, những TS được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển ĐH, CĐ (liên quan đến mục 18) theo hộ khẩu thường trú tại các xã (phường) thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quy định, cần khai thêm mã xã/phường. Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) [chỉ đối với các xã (phường) thuộc khu vực 1] sẽ do Bộ GD-ĐT quy định và có thể thay đổi so với những năm trước. Do đó, TS cần tham khảo thông tin chính xác về các mã này tại nơi ĐKDT.

Tương tự, ở mục 6, TS cần tham khảo “Danh mục mã trường THPT 2018” do Bộ GD-ĐT công bố để ghi chính xác.

Đánh dấu X vào mục số 9 mới được xét tuyển đợt 1

Trong phần thông tin ĐKDT (mục 9 - 14), TS cần xác định rõ mục đích của việc tham dự kỳ thi và đăng ký bài thi (đối với học sinh hoặc TS chưa tốt nghiệp THPT) hoặc môn thi thành phần (đối với TS đã tốt nghiệp THPT).

Ở mục 9, tất cả TS sau khi dự thi THPT quốc gia đều được cấp giấy chứng nhận kết quả thi (GCNKQT). Tuy nhiên, chỉ TS nào có đánh dấu “X” vào ô bên cạnh của mục 9 mới được đưa tên vào dữ liệu xét tuyển đợt 1 (từ ngày 3 - 5.8.2018). Những TS không đánh dấu “X” chỉ được tham gia xét tuyển các đợt bổ sung do các trường tự thực hiện sau đợt 1.

Cân nhắc khi đăng ký bài thi tự chọn

Mục 14, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi do TS tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN) gồm các môn lý, hóa, sinh hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội (KHXH) gồm các môn sử, địa, giáo dục công dân đối với TS học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn sử, địa đối với TS học chương trình GDTX. TS học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. TS được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. TS cần cân nhắc khi ĐKDT cả 2 bài thi tổ hợp vì đã ĐKDT cả 2 thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu bỏ một trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, khi dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, TS phải thi tất cả 9 môn thi, trong khi các TS chọn 4 bài thi chỉ phải thi 6 môn. Với bài thi ngoại ngữ, TS được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông

Phần thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (mục 15 - 16) dành cho tất cả các TS chưa tốt nghiệp, dù có đánh dấu “X” ở mục 9 hay không.

Tại mục 15, TS được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hoặc có một trong các chứng chỉ theo quy định, có giá trị sử dụng đến ngày 23.6.2018. TS được sử dụng chứng chỉ môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi bài thi này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Cẩn trọng đăng ký nguyện vọng

Từ mục 17 - 21 là phần thông tin dùng để xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Trong đó mục 21, TS cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin của các trường để có thông tin chính xác về mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển.

Lưu ý, tuy thí sinh được ĐKXT không giới hạn số lượng nguyện vọng (NV) nhưng trong đợt xét tuyển đầu tiên (đợt 1) từ ngày 3 - 5.8.2018, mỗi TS chỉ được xét trúng tuyển một NV theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Ở những năm 2015, 2016, TS được quy định cứng chỉ có 4 NV. Ở năm 2017, TS được ĐKXT không giới hạn số lượng NV nhưng trên thực tế phần lớn thí sinh cũng chỉ đăng ký 3 - 4 NV.

TS cần cân nhắc khi chọn số lượng NV và sắp xếp thứ tự NV ưu tiên ở mục 21 để hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung NV sau khi biết điểm thi (năm 2017 có đến 74% TS có điểm thi trên mức điểm sàn quy định đã thay đổi NV sau khi biết điểm thi).