Miễn học phí CĐ cho học sinh THCS như thế nào?

Chi trả chậm do địa phương chưa nắm rõ quy định Ông Trương Anh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: “Về việc miễn học phí trong giáo dục nghề nghiệp đối với HS tốt nghiệp THCS, theo quy định của luật Giáo dục nghề nghiệp thì HS tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ TC được miễn học phí. Vì vậy, trong trường hợp các trường CĐ tuyển sinh HS tốt nghiệp TC học liên thông lên CĐ thì người học được miễn học phí đối với chương trình đào tạo trình độ TC”. Theo ông Dũng, quy định về việc chi trả tiền miễn học phí đối với HS tốt nghiệp THCS học TC ở các trường ngoài công lập được quy định cụ thể. Một số địa phương việc chi trả gặp nhiều khó khăn, có nguyên nhân do một số phòng LĐ-TB-XH chưa nắm rõ quy trình, thủ tục chi trả hoặc do hồ sơ đề nghị chi trả không đúng, không đầy đủ so với quy định.