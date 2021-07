Môn thi ngữ văn: Không 'trúng tủ' bài Sóng cũng làm được vì nói về tình yêu

Nguyễn Ngọc Thy An (HS Trường THPT Trưng Vương) cho biết em đã bị nhiều tác động từ mạng xã hội , bạn bè đến việc ôn tập môn văn. Tuy nhiên, đối với đề thi môn ngữ văn năm nay, An cho biết chỉ cần làm theo cảm nhận cá nhân, không quá khó với học lực của mình. An cũng không nghĩ đề thi sẽ ra bà Sóng của Xuân Quỳnh mà chỉ học những đề khác. “Em nghĩ sẽ đạt được số điểm trên trung bình. Em chỉ cần tốt nghiệp thôi chứ không cần sử dụng điểm môn văn để xét tốt nghiệp”, An nói.