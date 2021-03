Mức lương giáo viên mầm non chưa phù hợp tình hình thực tế

Ngày 8.3, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng, ban hành nghị quyết sửa đổi một số điều trong Nghị quyết của HĐND TP.HCM về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thống kê, tính đến năm học 2020 - 2021, thành phố có 10.716 giáo viên mầm non phụ trách 5.127 nhóm, lớp, tính ra bình quân 2,7 giáo viên/nhóm, lớp. Tuy về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu 2 giáo viên/nhóm, lớp và tăng nhiều so với giai đoạn trước (chỉ 1,8 giáo viên/nhóm, lớp) nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ theo quy định. Do đó, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên mầm non ở một số cơ sở giáo dục công lập.

Bên cạnh đó, việc hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng của các cơ sở giáo dục mầm non công lập còn ít so với tổng số nhóm, lớp. Theo thống kê, với 5.127 nhóm, lớp thì có 1.566 nhân viên nuôi dưỡng. Trong đó, có 222 nhân viên thuộc biên chế trả lương, còn lại 1.344 nhân viên là hợp đồng trường.

Cũng trong tờ trình, Sở chỉ ra nguyên nhân là do lương giáo viên hợp đồng 3.750.000 đồng/người/tháng và chi hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng là 1.000.000 đồng/tháng từ ngân sách thành phố. Mức lương này chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; chưa phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động về mức lương tối thiểu vùng, vì vậy chưa thu hút được đội ngũ công tác. Vì vậy, Sở trình UBND TP.HCM xem xét, đề xuất Thường trực HĐND cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để xây dựng, ban hành nghị quyết sửa đổi một số điều chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố.