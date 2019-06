Năm học mới có thiếu sách giáo khoa ?

Ý KIẾN Sách in lậu ngày càng tinh vi và phức tạp Đối tượng in lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in theo kế hoạch hiệu quả chưa cao... Một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành bổ sung những nội dung quản lý chặt chẽ hoạt động in nhưng chưa đi vào cuộc sống, thiếu chế tài xử lý và đang bị các đối tượng lợi dụng chủ trương thu hút nguồn đầu tư để phá bỏ cơ chế kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động in. Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Phó cục trưởng Cục Xuất bản - In và Phát hành, Bộ Thông tin - Truyền Thông) 128/128 đơn hàng mua sách online ngẫu nhiên đều là sách in lậu Mới hai tuần trước, tôi quyết định cho anh em First News đặt 128 đơn hàng mua sách ngẫu nhiên từ tất cả sàn, công ty thương mại điện tử bán sách online, quay video từ khâu đặt sách đến khi nhận hàng, và không mở các bao sách được giao ra, mời các công ty thừa phát lại đến tiến hành mở bao hàng và lập vi bằng. Thật bất ngờ, tất cả 128 đơn hàng ngẫu nhiên đó đều là sách in lậu, sách giả. Ông Nguyễn Văn Phước (Giám đốc First News - Trí Việt)