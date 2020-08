Nam sinh lập cú đúp tại kỳ thi Lập trình toán học toàn cầu 2020

Được biết, sau vòng quốc gia diễn ra từ ngày 15.12.2019 đến ngày 20.12.2019 theo hình thức thi trực tuyến tại Việt Nam, Trần Phạm Lâm Khánh đạt số điểm tuỵet đối, xếp thứ nhất (800/800 điểm) và trở thành 1 trong 18 thí sinh Việt Nam được tham dự vòng chung kết. Theo kế hoạch, vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Đài Loan từ ngày 21-25.8.2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Khánh và các bạn thi chung kết bằng hình thức trực tuyến vào ngày 20.8. Kết quả, Khánh giành huy chương vàng và cúp "The Star of the Global" dành cho thí sinh có điểm thi cao nhất của ngôn ngữ lập trình. Cùng với Khánh, đoàn Việt Nam còn đạt thêm 4 giải vàng, 5 giải bạc, 7 giải đồng và khuyến khích.