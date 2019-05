Ngành may mặc tuyển hàng ngàn lao động trình độ CĐ

Hàng ngàn vị trí việc làm về may mặc

Tham dự ngày hội việc làm này có gần gần 4.000 sinh viên của các trường CĐ. Tại đây, hơn 80 công ty, doanh nghiệp tham gia có nhu cầu tuyển dụng 5.000 vị trí việc làm các ngành thiết kế thời trang, quản trị kinh doanh, kế toán, tin học…, trong đó, ngành may mặc luôn xuất hiện trong các vị trí tuyển dụng của nhiều công ty.

tin liên quan Cử nhân giấu bằng đại học, đi lao động phổ thông Cụ thể như Công ty TNHH Fashion Garment 2 tuyển 35 người cho các vị trí tổ trưởng chuyền may, nhân viên thiết kế rập, nhân viên kỹ thuật chuyền may; Doanh nghiệp Ains Vina tuyển 67 nhân viên các ngành công nghệ may, thiết kế thời trang; Công ty Eshuhai tuyển 300 vị trí về công nghệ may, công nghệ thông tin...

Đặc biệt, Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Tracimexco tuyển 1.000 nhân viên các ngành công nghệ may, thiết kế thời trang, công nghệ sợi - dệt…

TS. Hồ Ngọc Tiến, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, thông tin: “Ngày hội việc làm là cơ hội giúp cho sinh viên, nhất là sinh viên ngành may mặc có điều kiện tiếp xúc các công ty, doanh nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực, trực tiếp tiếp xúc, đánh giá năng lực sinh viên và tìm kiếm cho mình những ứng viên tiềm năng".

Nhu cầu may mặc trong nước và xuất khẩu ngày càng cao

Tiếp nhận gần 300 hồ sơ ứng viên tại ngày hội, bà Phạm Thanh Dung, Phó phòng lao động tiền lương - tuyển dụng - đào tạo Công ty may Nhà Bè, chia sẻ: "Chúng tôi tuyển các em vừa tốt nghiệp về đào tạo nâng cao cho các vị trí về kỹ thuật và quản lý dự phòng. Nhu cầu về may mặc trong nước ngày càng tăng cao, chưa kể xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài, nên doanh nghiệp dệt may hằng năm luôn có nhu cầu tuyển dụng nhiều. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này cần những lao động có tinh thần chịu khó, cần cù, tính cách tỉ mỉ, ham học hỏi. Đa số các em chưa được tiếp cận máy móc thiết bị cao cấp ở doanh nghiệp nên hay bị bỡ ngỡ, nếu không chịu học hỏi từ những chi tiết nhỏ nhất thì dễ bị nôn nóng, nản chí".

Bà Dung cho rằng bạn trẻ có chuyên môn, kỹ năng và thái độ làm việc nghiêm túc thì không những được tuyển dụng mà còn có cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài, trở thành quản lý tại công ty.

Chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực dệt may, ông Lã Việt Thịnh, Giám đốc công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Thiên Thành, cho biết: "Trong hiện tại và tương lai, xu hướng tuyển dụng ngành dệt may vẫn tiếp tục phát triển do các doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Chẳng hạn như doanh nghiệp Thiên Thành vừa mới mở thêm một nhà máy ở Củ Chi nên chúng tôi cần tuyển thêm hơn 200 nhân viên trình độ trung cấp, CĐ, trong đó ngành công nghệ may nhiều nhất: 200 người, còn lại là các vị trí kỹ thuật chuyền, kỹ thuật trưởng, bảo trì thiết bị may...".