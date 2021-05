Ngừng học tập trung do dịch Covid-19, học sinh cuối cấp ôn thi ra sao ?

UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh (HS) các trường từ mầm non đến THPT ngừng đến trường từ ngày 10.5. Tuy nhiên, riêng HS lớp 9, lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, tùy theo điều kiện cụ thể, UBND TP.HCM giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường có thể cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp nhưng phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí được quy định tại bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 , chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS, giáo viên, công nhân viên...