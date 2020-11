Người thầy xông pha thiện nguyện

Ngược xuôi ở rốn lũ lịch sử H.Lệ Thủy, tôi gặp thầy giáo Ngô Mậu Tình, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy (xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy). Thầy xông pha thiện nguyện như một chiến sĩ trên mặt trận. Nhà thầy ở xã An Thủy, địa bàn đồng bằng thấp trũng nhất nhì huyện, còn trường ở nơi biên cương đầy cách trở là “tuyến đầu” của lũ lụt

Vì thế, ở biên giới Lâm Thủy, khi thấy mưa to, gió lớn, nước đổ về đục ngầu là thầy giáo Tình liên tục đưa tin cảnh báo cho mọi người ở dưới xuôi qua mạng xã hội . Lũ về, thầy Tình lo đảm bảo an toàn cho giáo viên, trường lớp và học trò xong là lao ngay đến những “điểm nóng” bị cô lập để hỗ trợ bà con bản địa. Mấy ngày bị “kẹt” ở biên giới, thầy Tình và ban giám hiệu, cùng các giáo viên phối hợp với Đồn biên phòng Làng Ho, Công an xã Lâm Thủy giúp bà con khơi thông các ngầm bị tắc, sửa chữa nhà dân bị tốc mái, vệ sinh dọn dẹp các tuyến đường bị nghẽn.