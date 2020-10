102 người chết, 26 người mất tích trong mưa lũ

Cảnh báo không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung bộ

Trong ngày 19.10, lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục dâng cao đã khiến các địa phương phải sơ tán 28.938 hộ dân với 90.967 người đến nơi an toàn. Ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có 166.782 hộ dân bị ngập lụt. Tại Quảng Bình, nước lũ đã chia cắt 3 điểm trên tuyến QL1 và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh . Nhiều tuyến đường nội tỉnh tại Quảng Bình cũng đang trong tình thế bị lũ cô lập, chia cắt.

Cùng chiều 19.10, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây ra gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9 trên khu vực vịnh Bắc bộ và bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao, trong những ngày tới, các tỉnh Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Đặc biệt, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua trung Trung bộ, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Mưa kéo dài đến ngày 21.10 với tổng lượng mưa từ 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Ở Nghệ An có mưa từ 20 - 50 mm, riêng phía nam có nơi trên 70 mm.

Dự báo đến ngày 21.10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.