Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 6 giờ vừa qua (từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 19.10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi lớn hơn như: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 266 mm, Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 403 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 287 mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung bộ nên từ nay đến ngày 20.10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm; ở Nghệ An từ 20 - 50 mm, riêng phía Nam có nơi trên 70 mm.

Từ nay đến ngày 21.10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 2.

Lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế