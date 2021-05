Nhiều ca lây nhiễm Covid-19 mới: Có nên cho con về quê tránh dịch?

Chiều 7.5, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết có 9 học sinh của Trường tiểu học An Nghiệp, xã An Nghiệp (H.Tuy An) phải nhập viện theo dõi sức khỏe sau khi uống thuốc xổ giun tại trường.