Nhiều chuyện khó hiểu trong chọn sách giáo khoa lớp 1

Theo ông Tài, phân tích kết quả lựa chọn mà báo cáo gửi về cho thấy tất cả đầu sách đều được lựa chọn. Mỗi địa phương chọn từ 3 bộ trở lên; rất nhiều địa phương chọn các đầu sách của cả 5 bộ.

Theo yêu cầu và quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở giáo dục phải công khai kết quả chọn sách ít nhất 4 tháng trước năm học mới để người dân biết và chuẩn bị. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi ngày khai giảng năm học mới chỉ còn hơn 3 tháng nữa, nhưng ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy phần lớn các trường vẫn chưa công khai bộ SGK được lựa chọn. Ngay tại Hà Nội, chỉ có số ít các trường ngoài công lập thực hiện đúng quy định này. Còn lại hầu hết các cơ sở giáo dục dù đều có trang web, nhưng vẫn chưa thông báo cho phụ huynh và xã hội biết họ chọn những sách nào cho học sinh lớp 1 trong năm học tới.

Việc công khai đến nay chỉ có cách thông báo tại trường và trên trang web của trường, của phòng GD-ĐT hoặc sở GD-ĐT. Thế nhưng, thậm chí khi PV Thanh Niên hỏi “xin” thông tin kết quả chọn sách từ các phòng GD-ĐT và sở GD-ĐT để cung cấp cho người dân, cũng đều bị từ chối, hoặc “trì hoãn” rất khó hiểu!

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, cho hay ngay sau khi hội đồng chọn SGK làm việc xong, có kết quả cuối cùng thì việc đầu tiên là nhà trường đưa văn bản chính thức về kết quả chọn lên trang web của trường để người dân, phụ huynh lớp 1 dự kiến sẽ gửi con vào trường trong năm học tới biết; tiếp đến mới là gửi văn bản báo cáo phòng GD-ĐT.

Nhiều ý kiến cho rằng nhà trường chọn SGK nhưng phụ huynh học sinh mới chính là người phải trả tiền để mua bộ sách ấy cho con học. Không có lý do gì họ không được biết trường mà họ sắp gửi con vào sẽ học những SGK nào.

Như Thanh Niên đã phản ánh, đơn vị xuất bản bộ SGK lớp 1 mang tên Cánh Diều đã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả chọn SGK, trong đó khẳng định 100% trường học ở Long An đã chọn đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục của bộ Cánh Diều.

Ngày 19.5, trả lời trên Báo Thanh Niên , bà Lê Thị Song An, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An, cho biết hơn 70% trong tổng số 218 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh chọn bộ sách Cánh Diều. Trên cơ sở này, Sở đã trình UBND tỉnh Long An phê duyệt, báo cáo về Bộ GD-ĐT để áp dụng cho 100% học sinh lớp 1 (29.000 em) trong năm học 2020 - 2021. Theo bà Song An, sắp tới Sở sẽ có thông báo đến các trường để thông tin đến phụ huynh học sinh, nhằm tạo sự chủ động đối với phụ huynh, học sinh.