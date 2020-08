Nhiều địa phương bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT

Là địa phương có số thí sinh (TS) và bài thi lớn nhất nước, TP.Hà Nội sẽ phải tập trung cao độ cho công tác chấm thi. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, bài thi của gần 79.000 TS đã được 143 điểm thi bàn giao an toàn, bảo mật. Ngày 11.8 bắt đầu làm phách bài thi.

Khu vực chấm thi của Hà Nội đã được kiểm tra và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24/24. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu cán bộ chấm thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hằng ngày.