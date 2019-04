Nhiều doanh nghiệp IT thích tuyển sinh viên năm cuối hơn là người có kinh nghiệm

Hôm nay, 25.4, Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải (Hà Nội) và Tập đoàn VNPT phối hợp tổ chức hội thảo tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin tập đoàn VNPT (VNPT-IT), cho biết nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành IT trong những năm tới ở thị trường lao động trong nước sẽ tăng rất mạnh. Đơn cử, Tập đoàn VNPT trong 6 năm tới cần thêm khoảng 5.000 nhân lực IT . Đội ngũ này sẽ không chỉ làm việc tập trung ở một số trung tâm kinh tế mà trải rộng trên khắp cả nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng ở các địa phương.

Ông Nghĩa cũng cho biết, thị trường lao động ngành IT có cái hay ở chỗ là không chỉ nhăm nhăm tuyển dụng người đã có kinh nghiệm làm việc như ở nhiều ngành khác. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp thích tuyển sinh viên năm cuối hơn là tuyển người có kinh nghiệm.

“Công nghệ thông tin là lĩnh vực rất cần sự đột phá, luôn luôn thay đổi. Trong khi đó, sinh viên năm cuối thường là những người đã có đủ kiến thức nhất định, lại nhanh nhạy với cái mới, đáp ứng tính linh hoạt của giải pháp, tính thay đổi liên tục của công nghệ”, ông Nghĩa giải thích.

Cũng theo ông Nghĩa, vì lý do trên mà nhiều doanh nghiệp IT đã chủ động tìm đến các trường đại học có thế mạnh về đào tạo IT, để có thể “đồng hành” với sinh viên các chuyên ngành trong lĩnh vực IT từ khi các em đang học năm thứ nhất. Nếu chủ động hợp tác với các trường ngày từ những ngày đầu sinh viên mới nhập học thì 3 - 4 năm sau các doanh nghiệp sẽ dễ dàng lựa chọn được những người lao động có kiến thức, biết cách thức ứng dụng kiến thức đó phù hợp với yêu cầu sản xuất và yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

PGS Đào Văn Đông, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải, cũng cho biết các doanh nghiệp về công nghệ thông tin rất chủ động kết nối với nhà trường, để đồng hành cùng trường trong hoạt động đào tạo. Mối liên kết này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi giúp các em sinh viên được thực hành, thực tập, có nơi làm việc sau khi ra trường, mà còn tăng thêm sức mạnh, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho đào tạo ngành công nghệ thông tin của các trường đại học.