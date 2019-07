Nhiều trăn trở sau kỳ thi THPT quốc gia

Một số sự cố trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 Có 4 thí sinh (TS) ở Lào Cai và Sơn La phải thi thêm một buổi do phải thi lại môn văn, mà lỗi là của giám thị. Trong buổi thi môn đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019, tại một phòng thi ở Lào Cai có cán bộ coi thi ký nhầm tên mình vào ô dành cho cán bộ chấm thi với 3 TS. Sau một nửa thời gian làm bài, vị giám thị này phát hiện ra việc nhầm lẫn nên đã bắt TS viết lại bài thi vào tờ giấy thi khác mà không cho TS được thêm thời gian bù giờ. Như vậy, giám thị này vi phạm nguyên tắc không đảm bảo quyền lợi của TS khi làm nhiệm vụ. Ban chỉ đạo thi quốc gia đã chỉ đạo Hội đồng thi Lào Cai đình chỉ 2 giám thị coi thi, tổ chức cho 3 TS thi lại môn văn vào chiều 27.6 bằng đề dự bị. Trường hợp 1 TS phải thi lại môn văn ở Sơn La, lỗi xảy ra cũng tương tự. Tại một điểm thi, một TS ghi số báo danh không đúng quy cách. Nhưng các giám thị đã xử lý thiếu linh hoạt, sau khi thời gian làm bài diễn ra được một nửa mà vẫn yêu cầu TS thay tờ giấy khác, làm lại bài thi, ảnh hưởng tới thời gian làm bài của TS. Tại TP.HCM, ở buổi thi bài thi khoa học tự nhiên đã xảy ra sự cố thiếu đề tại 3 điểm thi là trường THCS Colette (Q.3), THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) và THPT Tân Bình (Q.Tân Phú). Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ở mỗi điểm thi đều có 2 bì chứa đề thi dự phòng, trong đó mỗi bì thư gồm đầy đủ 24 mã đề khác nhau. Ngay sau khi phát hiện sự cố thiếu mã đề thi, các điểm thi đã nhanh chóng sử dụng đề thi dự phòng. Tuy nhiên, chỉ có điểm thi Trường THPT Tân Bình do số lượng mã đề thi thiếu không nhiều nên sau khi sử dụng đề thi dự phòng không làm ảnh hưởng thời gian bắt đầu làm bài của TS. Riêng với 2 điểm thi còn lại, số lượng đề thi dự phòng không đủ nên điểm thi phải tiến hành photo thêm đề, dẫn đến thời gian làm bài của TS muộn hơn so với kế hoạch. Trong đó, tại điểm thi Trường THPT Trần Khai Nguyên, TS làm bài thi môn sinh học muộn hơn so với thời gian quy định là 30 phút.