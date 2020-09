Những trang sách tập đọc khiến ta muốn quay ngay về ngày xưa đi học

Đây là bài tập đọc quá thân quen với thế hệ học sinh 8X, 9X "Cây xoài của ông em", tác giả Đoàn Giỏi.

"Ông em trồng cây xoài cát này trước sân,khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành.Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào,mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp và to nhất, bày lên bàn thờ ông. Xoài thanh ca, xoài voi, xoài tượng... đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. Ăn quả xoài cát chín trẩy từ cây ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng".

Anh Lê Hải Đoàn chia sẻ, ngày đó, bức hình là tài liệu quý giá cho mỗi học sinh vào giờ mỹ thuật, cảnh đẹp quá, bao đứa trẻ luôn ước mình được sống trong ngôi nhà lá đó một lần, ăn quả xoài đó 1 lần!