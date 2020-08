'Nóng' với kiến nghị dừng thi tốt nghiệp THPT

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết trước khi dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, với hơn 100 ca bệnh, trong đó đã có cán bộ, giáo viên và thí sinh (TS) bị nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19... tâm lý của học sinh, phụ huynh và người dân cũng như cán bộ, giáo viên rất lo lắng, hoang mang, không biết điều gì xảy ra trong thời gian tới.

Ông Chinh đề nghị xem xét cho dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng, đồng thời có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về xét đặc cách tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cho những TS có nguyện vọng, đảm bảo tối đa quyền lợi của TS. “Đây là đề xuất rất khó khăn của Đà Nẵng, nhưng là người trong cuộc, chúng tôi buộc phải kiến nghị vì an toàn và sức khỏe của TS và người dân phải đặt lên hàng đầu”, ông Chinh nói.

Chiều 31.7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý mặc dù đã tính đến phương án một tỉnh hay một số tỉnh có dịch phải cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhưng Bộ GD-ĐT tiếp tục theo dõi chặt chẽ đến sát ngày thi để có phương án căn cứ đúng tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng; phương án thi phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho TS, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo cơ hội cho những học sinh có năng lực được vào học những trường ĐH theo nguyện vọng, năng lực của mình.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đề xuất 3 phương án. Phương án 1, là tiếp tục để tỉnh Quảng Nam rà soát tình hình dịch bệnh và đến ngày 6.8, nếu kiểm soát được dịch bệnh thì sẽ tổ chức thi. Phương án 2, có thể cho Quảng Nam thi sau khoảng 1 tháng bằng đề thi dự bị, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Phương án 3, nếu dịch diễn biến phức tạp thì xin không tổ chức thi và xét đặc cách tốt nghiệp.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Ban Chỉ đạo thi TP này đã chỉ đạo bố trí các phòng thi cách ly trong 115 điểm thi. Nhưng để dự phòng số TS F1, F2 đông quá, TP.HCM đã có một trường THCS làm điểm thi dự phòng để khi cần sẽ tổ chức điểm thi riêng cho đối tượng TS này. “Tất cả cán bộ tham gia in sao đề thi đều được lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo không lây nhiễm bệnh trước khi vào khu cách ly để làm công tác in sao đề thi”, ông Đức cho biết.

Tuy nhiên, ông Đức bày tỏ băn khoăn về công tác chấm thi sắp tới của TP.HCM sẽ phải tổ chức ở một điểm với khoảng 600 người làm công tác chấm thi. Việc này sẽ không đảm bảo giãn cách, nên cần xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết.

Ông Lê Hải Hòa, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng, băn khoăn khi xử lý cụ thể việc phân loại TS, tổ chức điểm thi, phòng thi riêng. Cao Bằng có khoảng 600 TS có liên quan tới yếu tố Đà Nẵng phải tổ chức thi riêng. Ông Hòa cũng lo lắng về việc điều chỉnh giãn cách và tổ chức điểm thi riêng sẽ gặp khó khăn ở khâu in sao đề thi, bảo quản đề thi, nguy cơ lộ đề nếu không có phương án chặt chẽ.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chia sẻ với các địa phương khi phải chuẩn bị kỳ thi trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xung quanh kiến nghị không tổ chức kỳ thi của Đà Nẵng và Quảng Nam, ông Nhạ khẳng định tiếp tục cùng với Bộ Y tế và các địa phương theo dõi sát sao diễn biến tình hình thực tế để tham mưu cho Thủ tướng những giải pháp phù hợp liên quan đến kỳ thi này. Các địa phương khác, ông Nhạ đề nghị tiếp tục chuẩn bị kỳ thi theo lịch trình đã đề ra, làm sao vừa đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn tuyệt đối cả về an ninh, công bằng và an toàn sức khỏe