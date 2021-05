Nữ sinh mê game từ nhỏ, cùng lúc nhận học bổng 10 trường danh giá Mỹ

Cuối tháng 4, 2021, Phạm Phương Thúy, học sinh lớp 12 chuyên Tin học Trường phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - vừa nhận được học bổng của Trường ĐH Conell, một trong những trường danh giá nước Mỹ.

Đến với tin học vì… mê game

“Em nhớ như in là khi ngủ dậy kiểm tra mail thì đã thấy thông báo của Trường ĐH Conell vào sáng ngày 7.4. Lúc đó, em nghĩ rằng mình đã rớt nên không xem mail ngay. Em vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi mới kiểm tra mail. Khi thấy thông báo em được nhận vào học, em đã hét toáng lên. Mọi người trong gia đình xúm lại và cả nhà phải mất cả giờ mới hoàn hồn sau khi đọc đi đọc lại hàng chục lần thông báo”, Phương Thuý kể lại.

Sau đó, Trường ĐH Conell thông báo sẽ trao mức học bổng toàn phần 72.500 USD/năm (bao gồm 100% tiền học và sinh hoạt phí). Cùng lúc, Phương Thuý còn trúng tuyển và nhận học bổng của Đại học VinUni, Fulbright Việt Nam cùng 9 trường đại học trong top 50 và 100 của Mỹ như: Union College (50.000 USD/năm), Lehigh University (43.000 USD/năm), Centre College (34.000 USD/năm), Worcester Polytechnic Institute (34.000 USD/năm), University of Minnesota-Twin Cities (25.000 USD/năm), University of Massachusetts - Amherst (16.000 USD/năm), Northeastern University (16.000 USD/năm), University of Georgia (10.000 USD/năm) và Arizona State University (15.000 USD/năm).

Trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế về tin học Thuý là thí sinh nữ hiếm hoi tham gia. Cô cho biết dù lĩnh vực này khá khó nhằn nhưng bản thân sẽ luôn nổ lực

Chia sẻ về cơ duyên này, Phương Thuý cho biết cô đã được tiếp xúc với thiết bị công nghệ kể từ lúc còn bé và có niềm đam mê về lập trình game. “Ngay từ hồi tiểu học, em chưa biết đến khái niệm lập trình là gì nhưng đã mơ ước sẽ tự tạo ra một game của riêng mình”, nữ sinh chia sẻ.

Vào THCS, Phương Thuý đậu vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Từ đó, nữ sinh bắt đầu nhen nhóm ước mơ du học, đầu tư học tiếng Anh, tham gia các hoạt động ngoại khóa STEM để xây dựng hồ sơ của riêng mình.

Phương Thuý học chuyên toán từ năm đầu trong trường THCS nhưng đến năm lớp 9 thì chuyển sang học chuyên tin và học lại từ đầu các khái niệm lập trình cơ bản. Cô quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này bất kể người khuyên nhủ “con gái học ngành công nghệ chi cho cực”.

Sau đó, nữ sinh thi vào khối chuyên tin của trường Trường phổ thông năng khiếu và giành hàng loạt giải thưởng ấn tượng. Thúy đạt giải nhất vòng Việt Nam của cuộc thi ICPC (International Collegiate Programming Contest) - một kỳ thi lập trình quy mô quốc tế dành cho các anh chị sinh viên; giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020 môn tin học.

Phương Thuý còn là 1 trong 32 người dự kỳ thi tuyển đội tuyển Việt Nam tham dự Olympiad tin học quốc tế. Cô là nữ sinh duy nhất của Việt Nam được triệu tập để tham gia kỳ thi này trong 3 năm liên tiếp.

Mong muốn được vươn xa ở những tập đoàn công nghệ lớn

Bên cạnh lập trình thi đấu, Phương Thuý còn tích cực tham gia nhiều tổ chức phi lợi nhuận, các dự án khoa học kỹ thuật, sáng chế những dự án phát minh phục vụ cho đời sống thường ngày và là trợ lý nghiên cứu của Trường ĐH Texas - Austin

Nói về kinh nghiệm xin học bổng ở các trường danh giá của Mỹ, Phương Thuý cho biết cô định hướng du học khá sớm và Trường ĐH Conell là một trong những trường được cô “nhắm vào” ngay từ đầu.

Ngoài những thành tích liệt kê trong hồ sơ, Phương Thuý cho rằng chính “khao khát mãnh liệt” của bản thân được thể hiện trong bài luận đã giúp cô được nhận học bổng của trường này.

Thuý tham gia các chương trình thiện nguyện thường xuyên, những hoạt động này sẽ cho cô có thêm trải nghiệm cuộc sống

Cô mong muốn sẽ được thực tập, làm việc ở những tập đoàn công nghệ lớn, như Facebook, Google, Apple...