Nuôi dạy con có lúc như ‘máy bay đi vào vùng thời tiết xấu’

Chiều nay, 4.5 tại đường sách TP.HCM đã diễn ra tọa đàm "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau" do Ehomebooks tổ chức với sự tham gia của tiến sĩ Bùi Trân Phượng; nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương và MC Thanh Thảo. Các diễn giả đã chia sẻ những câu chuyện thú vị trong hành trình làm cha mẹ của mình, cách họ nuôi dạy con, truyền cho con cảm hứng đọc sách từ ngày nhỏ.

“Nuôi con như thả diều”

Đó là hình ảnh ví von của tiến sĩ Bùi Trân Phượng. Bà cho rằng, nếu như nuôi dạy con 18 năm, tương đương với 18 năm cha mẹ học, thì lúc con “tuổi teen”, vị thành niên là lúc các cha mẹ trải qua kỳ thi căng thẳng. Nếu chúng ta đã nuôi dạy con rất tốt trong những năm trước đó thì hãy bình tĩnh đi thi, rồi sẽ có kết quả tốt.

“Tôi hay bảo các con tôi, nuôi con như thả diều ai cũng mong con diều bay càng cao, càng xa càng tốt. Nhưng khi con tầm 12 tuổi, chúng bỗng ẩm ương, hay cãi lời cha mẹ, tính nết khác hẳn ngày thường thì giống như như con diều đang bay cao thì chao đảo, hay giống như máy bay đang bay thì gặp vùng thời tiết xấu, nó nghiêng rồi rung lắc, nhưng hãy bình tĩnh rồi cũng sẽ bình yên”, bà Phượng chia sẻ.

Thúy Hằng Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Bà Phượng cũng chỉ ra, đây là tâm sinh lý cơ bản của trẻ tuổi vị thành niên , cha mẹ đừng quá bối rối, hoảng hốt, có giật mình nhưng cũng đừng e ngại mà hãy bình tâm để tìm hiểu nguyên nhân, cùng con vượt qua.

“Tuổi vị thành niên, con có làm cho mình bất an thật, nhưng đó là lúc con sáng tạo nhất, thông minh nhất, nếu cha mẹ đã dạy con tốt từ đầu hãy bình tâm, lắng nghe, 'nắm chắc dây diều' để con diều bay tốt nhất, để lại những hình ảnh đẹp nhất trong lòng cha mẹ. Con tôi, bây giờ đã có gia đình riêng vẫn kể về ngày xưa, khi con ẩm ương nhất, tôi đã nói với con 'con sinh ra là tự do, luôn luôn tự do, nhưng tự do phải dừng khi xâm phạm tự do của người khác'. Câu nói đó theo con suốt cuộc đời”, bà Phượng chia sẻ.

Đọc sách cùng con là một điều tuyệt vời

Các diễn giả đều cho rằng, đọc sách cùng con là một điều tuyệt vời, đây cũng là một cách học thú vị, mọi lúc, mọi nơi, về tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống, trang bị cho con những kiến thức trở thành một công dân sống có trách nhiệm không chỉ trong gia đình, mà còn với cộng đồng.

Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương cho biết, anh có hai người con, một bé 4 tuổi và một bé 18 tháng tuổi, cả hai đều thích đọc sách vì được cha mẹ tập cho thói quen đọc sách từ nhỏ.

“Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm, khi con đầu lòng của tôi được 3 tháng tuổi, lúc đó chúng tôi đang sống ở Nhật, một lần đi khám ở nơi giống như trạm y tế phường của Việt Nam, có 3 người tới hỏi thăm gia đình. Thứ nhất là bác sĩ khám tổng quát, thứ hai là một bác sĩ dinh dưỡng và thứ ba là một nhân viên thư viện thành phố, họ cho chúng tôi những lời khuyên là nên đọc sách như thế nào, đọc sách ở đâu và tặng cho bé một cuốn sách rất đơn giản với hơn 20 trang, mô phỏng tiếng ô tô chạy thì như thế nào, nước chảy ra sao. Tôi cũng ngờ vực, em bé 3 tháng tuổi, đầu còn chưa mang nổi thì đọc sách thế nào, nhưng công nhận, cuốn sách đó bé vô cùng thích, cho đến tận khi con 2 tuổi, về Việt Nam, vào thư viện con tìm ra đúng cuốn sách đó. Bây giờ, cả hai con đều rất sợ mỗi lần mẹ mắng là nếu hư thì hôm nay không được đọc sách nữa. Chúng đều tranh nhau ngồi vào lòng tôi để có vị trí đọc sách đẹp mỗi tối”, anh Nguyễn Quốc Vương kể lại câu chuyện gia đình

Bà Bùi Trân Phượng chia sẻ, bà may mắn khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống đọc sách và nhà có rất nhiều sách, nên được đọc rất nhiều cuốn sách hay từ nhỏ. Bà quan niệm, hãy nuôi dưỡng trong mỗi đứa trẻ tình yêu với sách và niềm say mê đọc sách chứ đừng chỉ suốt ngày ép ăn, "cho ăn giống như… nuôi heo". Đồng thời, các phụ huynh hãy để các bé tự do chọn cuốn sách con thích, mình chỉ nên gợi ý chứ đừng áp đặt những cuốn mình nghĩ là hay là tốt cho các con, bởi mỗi đứa trẻ sẽ có một đam mê khác nhau. "Cháu nội tôi ở Hà Nội, mỗi lần tôi bay ra thăm, cháu luôn háo hức hỏi bà nội mang cuốn sách gì cho con, chứ tuyệt nhiên không hỏi bà mua cho con đồ ăn, thức uống nào", bà Bùi Trân Phượng kể vui.

Trong khi đó, MC Thanh Thảo cũng chia sẻ, tập cho con đọc sách là điều không thể thiếu trong quá trình nuôi dạy con. “Hình ảnh những em bé say mê với cuốn sách là một hình ảnh đẹp, cha mẹ ông bà dành thời gian đọc sách thì cũng là hình ảnh đẹp lan toả thói quen tốt cho con. Thật là khó nếu chúng ta luôn khuyên con phải đọc sách nhưng chính mình lại chỉ ôm điện thoại, laptop”, MC Thanh Thảo trao đổi.