Ôn thi tốt nghiệp THPT theo... phương thức xét tuyển ĐH

Ở khối giáo dục thường xuyên (GDTX), ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, cho biết đã họp phụ huynh HS và thống nhất ôn tập theo bài thi toán, ngữ văn, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời lượng ôn chung cụ thể là toán, ngữ văn 7 tiết/tuần, còn các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 4 tiết/tuần.

Ông Hoàng cho hay do mục tiêu của hầu hết HS là tốt nghiệp THPT để tham gia xét tuyển vào các trường CĐ, trung cấp chuyên nghiệp nên giáo viên tập trung cho HS rà soát, củng cố lại các kiến thức cơ bản, đáp ứng kỳ thi THPT sắp tới. Còn lại một số ít HS có học lực khá giỏi có nguyện vọng xét tuyển ĐH thì nhà trường sắp xếp cho giáo viên thực hiện các tiết dạy trực tuyến để giúp HS bổ sung kiến thức nâng cao hơn so với mục đích tốt nghiệp. Vị giám đốc trung tâm này nói việc tổ chức ôn tập theo nhu cầu sẽ giúp HS chủ động tiếp nhận những kiến thức mình cần và tạo động lực cho bản thân.

Từ việc thăm dò, khảo sát nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp của HS, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (H.Nhà Bè), cho biết HS tham gia kỳ thi THPT để xét tốt nghiệp và tham gia xét tuyển ĐH, CĐ bằng phương thức xét điểm học bạ, do vậy kế hoạch ôn tập cũng được triển khai với hình thức phù hợp.

Các chuyên đề ôn tập môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học… cũng được xây dựng theo mục tiêu đảm bảo đỗ tốt nghiệp. Yêu cầu kiến thức tập trung ở mức độ cơ bản, thêm phần bổ trợ cho một nhóm HS có khả năng tham gia xét tuyển vào các trường ĐH có điểm chuẩn đầu vào cao.

Xác định thời gian từ nay đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT không nhiều nên thầy Trần Minh, phụ trách chuyên môn của Trường THPT Đào Duy Anh (Q.6), cho biết trong quá trình ôn tập sắp tới, nhà trường sẽ chú trọng vào 3 môn chính là toán, ngữ văn và tiếng Anh, đồng thời căn cứ vào số lượng HS đăng ký bài thi tự chọn để tăng thêm tiết ôn tập. Từ đề thi tốt nghiệp THPT minh họa và kinh nghiệm giảng dạy khối 12 trong những năm qua, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ bộ môn tiến hành họp phân tích bộ đề, bàn bạc để biết được ma trận các đề, mức độ khó, dễ như thế nào nhằm giúp HS ôn tập, hướng dẫn kỹ năng làm bài có điểm cao.

Ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức), cho rằng áp lực của kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới đã giảm so với những năm trước. Do HS có thể thực hiện xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ nên kỳ thi chỉ còn mục tiêu xét tốt nghiệp và do các trường ĐH mở rộng tổ hợp xét tuyển, có nhiều tổ hợp mới có thể sử dụng các bài thi xã hội... nên việc trúng tuyển vào các trường ĐH có điểm chuẩn cao, trường tốp trên mới khó. Từ đó việc tổ chức ôn thi cho HS cũng có sự phân tầng, những trường HS có mặt bằng học lực nhỉnh hơn sẽ tập trung vào chiến thuật “đánh trọng tâm”, ôn theo định hướng xét tuyển ĐH chứ không còn ôn dàn trải 6 môn thi như trước.