Phát hiện hơn 72.000 sách giáo khoa nghi làm giả

Ngày 13.6, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định gồm Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 03) Công an tỉnh Bình Định đã mời chủ nhà sách Mỹ Huyền (ở 33 Trần Hưng Đạo, TT.Bồng Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đến làm việc, yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan đến số sách giáo khoa nghi làm giả được phát hiện tại nhà sách này.

Trước đó, sáng 12.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định, Công an H.Hoài Nhơn cùng các đơn vị liên quan như Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng, Công ty in Nhân dân Bình Định tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc phát hành xuất bản tại nhà sách Mỹ Huyền.

ẢNH: HOÀNG TRỌNG Đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà sách Mỹ Huyền

Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà sách Mỹ Huyền và nhà kho của đơn vị này có 72.602 cuốn sách giáo khoa có tem dán khác với tem của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chủ nhà sách không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo nhận định ban đầu, số sách này làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in tại một số công ty in trong nước, trong đó có Công ty in Nhân dân Bình Định

Đội kiểm tra liên ngành đã quyết định niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng sách nói trên để giải quyết theo quy định. Đến 0 giờ ngày 13.6, toàn bộ số sách nói trên được đưa về nhà kho của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định.

ẢNH: HOÀNG TRỌNG Số sách không hóa đơn, chứng từ được niêm phong

Chủ nhà sách Mỹ Huyền là ông Lê Văn Hải (57 tuổi, ở Khối 6, TT.Bồng Sơn) thừa nhận một số sách tại đơn vị chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và số sách này được chở ô tô đến tận nhà sách để chào bán.

“Số sách này tôi mua trả tiền tại chỗ vì họ nói không sao và bán rẻ hơn. Tôi có mục đích là mua rẻ, bán rẻ để bà con được nhờ”, ông Hải nói khi làm việc với đội kiểm tra.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thu Hương, Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng, cho biết nếu mua nhầm sách in lậu, kém chất lượng, thiếu phần mềm hỗ trợ dạy và học thì giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ không có được sự hỗ trợ nhiều tiện ích như trong sách giáo khoa thật.

Ví dụ, việc học tiếng Anh phải đáp ứng được đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết. Do đó, trên thị trường hiện nay tất cả các sách giáo khoa tiếng Anh (theo đề án Ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 12) ở khu vực miền Trung đều được dán thẻ sử dụng Iseebooks vào bìa 4. Đây là phần mềm hỗ trợ dạy - học Iseebooks giúp giáo viên không phụ thuộc không gian - thời gian, dụng cụ, có nhiều thời gian để tổ chức được các trò chơi, các hoạt động dạy học; giúp học sinh thích thú trong học tập, tự tin trong giao tiếp tiếng Anh cùng bạn, cùng thầy - cô thông qua phần mềm thu âm, thực hành nhiều, chủ động trong học tập, tự làm bài tập và tự kiểm tra kết quả làm bài của mình; giúp phụ huynh đồng hành, hướng dẫn cùng các em trong việc học ở nhà, nhận xét giọng điệu khi các em nói, kiểm tra bài làm của các em đúng hay sai…

Sách giáo khoa giả được phát hiện tại nhà sách Mỹ Huyền có dán thẻ sử dụng Iseebooks giả nên người sử dụng sách sẽ không sử dụng được tiện ích này.

ẢNH: HOÀNG TRỌNG Toàn bộ số sách giáo khoa nghi làm giả bị tạm giữ để điều tra

Bà Phạm Thị Thu Hương cũng cho biết đây là vụ phát hiện làm giả sách của Nhà xuất bản Giáo dục có số lượng lớn nhất đến nay trong toàn quốc. Hiện tại một số tỉnh ở miền Trung cũng đã phát hiện có sách giáo khoa nghi làm giả, in lậu. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các sách giáo khoa giả để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh…

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ việc nhằm xử lý các tổ chức, cá nhân xuất bản, kinh doanh sách giáo khoa giả.