Phòng tránh bão số 9, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ chiều 27.10

Cụ thể, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã thông báo khẩn đến các đơn vị trường học, đơn vị trực thuộc Sở về phương án chủ động triển khai ứng phó với bão số 9 (bão Molave) . Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học vào chiều 27.10 và cả ngày 28.10 để phòng tránh bão số 9.

Học sinh mầm non và tiểu học vẫn đi học buổi sáng 27.10, đến trưa sẽ đón về, thời gian chính xác sẽ theo thông báo từ các trường học. Trong trường hợp diễn biến bão, mưa lũ phức tạp, kéo dài, Sở sẽ có thông báo kịp thời ở các bản tin sau.

Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 9, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cây cối và tường bao. Công tác chủ động ứng phó phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 27.10

Các bộ phận có liên quan phải túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo về Sở tình hình của đơn vị để có phương án xử lý.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27.10, bão số 9 sẽ gây mưa to đến rất to và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên; vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15 , sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.

Khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế sóng biển cao từ 6-8 m do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc mạnh dần cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng bão số 9 , từ đêm 27.10 đến ngày 31.10, dự báo mưa lớn trên đất liền, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, mưa tập trung trong ngày 28.10. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm.