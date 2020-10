Bão số 9: Quảng Nam sơ tán dân nếu hồ chứa thủy lợi không an toàn

Chiều 26.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Trí Thanh, đã ký ban hành Công điện số 9/CĐ-UBND về chủ động ứng phó với bão Molave (bão số 9) và tình hình mưa lũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường; chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Người dân xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) đóng từng bao cát chằng chống nhà cửa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ cho đến khi bão tan. Các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão trước 18 giờ ngày 27.10. Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, khách du lịch ven biển, các đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm tràn… để thực hiện các biện pháp cảnh báo để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại. Chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn đối với những khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Sơ tán dân nếu hồ chứa thủy lợi không an toàn

Quán triệt những chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến sáng 26.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, địa phương tích cực phòng chống bão số 9, tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương sơ tán dân, ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao.

Các địa phương cần chủ động đánh giá địa hình nguy hiểm, có khả năng có tác động đến an toàn của người dân để có phương án chủ động triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại các hồ chứa thủy lợi nhỏ do huyện quản lý, nếu không an toàn cần có phương án thực hiện sơ tán dân. Hệ thống thủy điện được yêu cầu căn cứ vào tình hình có phương án vận hành, trong 36 giờ tới phải đưa mực nước hồ về mức thấp nhất trước lũ có thể để đảm bảo an toàn. Đồng thời đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân ở các vùng có nguy cơ cô lập, chia cắt do ảnh hưởng của bão số 9.