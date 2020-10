Trung bộ mưa lớn dồn dập, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi

Theo đó, các tỉnh Trung bộ liên tiếp hứng chịu 2 đợt mưa lớn dồn dập trong ngày 7 - 11.10 với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500 - 700 mm/đợt. Dự báo đến 11 - 13.10 sẽ xuất hiện thêm một ATNĐ trên Biển Đông, tiếp tục gây ra mưa lớn cho các tỉnh Trung bộ.

Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có thông báo đến các địa phương Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái yêu cầu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du khi thủy điện Tuyên Quang bắt đầu xả lũ từ 17 giờ ngày 6.10. Trước đó trong đêm 5.10, thủy điện Hòa Bình phải mở 1 cửa xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình này do lượng nước từ thượng lưu dồn về hồ vẫn tăng cao.