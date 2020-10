Không khí lạnh, áp thấp sắp gây mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ

Theo đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp các tỉnh đông Bắc bộ và tiếp tục lan rộng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay 6.10, các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông diện rộng, một số nơi mưa to, có nơi mưa rất to.