Phòng tránh virus corona, trường ĐH dời lịch học sinh viên đến tháng 3

Cho nghỉ thêm 6 tuần

TP.HCM lo thiếu máu trầm trọng vì dịch bệnh vi rút corona Ông Phi cho biết, lẽ ra ngày 3.2 sinh viên của trường sẽ kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 và trở về trường nhập học. Nhưng trước diễn biến của dịch bệnh corona, trường quyết định cho sinh viên nghỉ thêm 6 tuần trước khi bắt đầu học kỳ chính vào ngày 9.3 tới.

“Ở học kỳ chính này, có khoảng 8.000 sinh viên của trường nhập học. Trong đó, có những sinh viên của trường đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, Tây nguyên… Với số lượng người học đông và đến từ nhiều địa phương khác nhau, khả năng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh”, ông Phi cho hay.

Theo lãnh đạo trường này, việc dời lịch học này là căn cứ trên quỹ thời gian cho phép của nhà trường. Thay vì hoàn tất việc học và thi học kỳ trước kỳ thi THPT quốc gia , thì nay trường sẽ sắp xếp cho sinh viên hoàn tất việc học xong tới tổ chức kỳ thi THPT quốc gia rồi mới tới thi học kỳ và kết thúc học kỳ vào khoảng 11.7.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo trường này, dù thông báo dời lịch học nhưng trường vẫn theo dõi cập nhật tình hình sinh viên liên tục, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu bị lây nhiễm.

Ngoài 8.000 sinh viên tham gia học kỳ chính, hiện nay Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vẫn còn khoảng 800 sinh viên đang tham gia học kỳ phụ. Học kỳ này bắt đầu từ tháng 1, dự kiến kết thúc vào ngày 7.3.

Công nhân được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, ngồi bàn ăn ít người để phòng dịch nCoV

Quyết định dời lịch học dù chưa nhập học

Trong khi đó, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng vừa ra quyết định dời lịch học kéo dài dù lịch nhập học cũ chưa bắt đầu.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2020, trường này lên kế hoạch cho sinh viên nhập học trở lại vào ngày 10.2 tới. Tuy nhiên, căn cứ trên kết luận cuộc họp ngày 3.2 của Ban chỉ đạo phòng, chống virus corona, trường này đã ra thông báo về việc cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo của trường được nghỉ học tiếp đến 16.2. Việc bố trí lịch học bù thay cho thời gian nghỉ sẽ được nhà trường thông báo sau.

Lý do được nêu ra trong thông báo này là do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trong khi đó, đại diện một số trường ĐH khác cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, một số trường cho biết chưa thể đưa ra quyết định sẽ nhập học trở lại ngay đầu tuần tới hay kéo dài hơn việc nghỉ học.

Theo tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết đến nay trường vẫn dự kiến phương án cho sinh viên trở lại trường vào ngày 10.2 tới (theo lịch nghỉ Tết trước đó). Để chuẩn bị cho việc trở lại trường này, hiện trường thực hiện đồng thời nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh và sẽ phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên khi trở về trường.

“Trong ngày học đầu tiên, trường sẽ thực hiện rà soát tình hình sức khỏe người học. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, trường sẽ khoanh vùng để xử lý. Tuy nhiên, trường vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tình hình từ nay đến hết tuần này”, tiến sĩ Phương cho hay.