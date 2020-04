Phụ huynh gửi đơn cầu cứu về học phí học online

Phụ huynh viết thỉnh nguyện thư Ngoài đơn kiến nghị gửi các cơ quan lãnh đạo, ban lãnh đạo trường học, phụ huynh cũng có nhiều đơn kiến nghị đăng trên trang ipetitions.com, một trang web chuyên dùng để viết thỉnh nguyện thư. Lá đơn của hơn 650 phụ huynh Trường Quốc tế Anh (BIS) ký tên trên trang ipetitions.com cũng kiến nghị những vấn đề về học phí online đến Ban lãnh đạo nhà trường. Phụ huynh Trường Quốc tế Anh yêu cầu giảm 30% phí đã trả cho năm học 2019 - 2020 vì trường cung cấp giáo dục trực tuyến kém hơn so với việc học bình thường. Lá đơn của 50 phụ huynh Trường TAS (The American School) gửi đến Ban lãnh đạo trường này cũng cho biết phụ huynh tin rằng việc cung cấp tài liệu học tập trực tuyến và thời gian tiếp xúc với giáo viên - HS đã kém hơn đáng kể so với trình độ học vấn mà phụ huynh có quyền mong đợi. Vì vậy, phụ huynh đề nghị giảm 30% phí đã đóng từ trước.