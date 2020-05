Phụ huynh hành hung giáo viên: Sở mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc

Trưa 21.5, bà Lê Thị Song An, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Long An , cho biết vào tối 20.5, bà đã cùng một số cán bộ Sở đến Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa để thăm hỏi, động viên tinh thần cô Đặng Thanh Thúy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường tiểu học và THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang, H.Đức Hòa). Cô Thúy là giáo viên bị phụ huynh học sinh hành hung vào sángy 19.5 gây bức xúc trong dư luận.

“Khi chúng tôi đến thăm, tình trạng sức khỏe của cô Thúy vẫn chưa ổn, vẫn còn choáng váng, vết thương trên đầu xưng to, trông cô tiều tụy, hốc hác,… Ban giám đốc Sở rất mong ngành công an sớm có kết luận điều tra, xác minh vụ việc và có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật để tạo sự an tâm, trước hết là đối với cô Thúy và sau là toàn thể giáo viên trên địa bàn tỉnh Long An. Những sự việc xảy ra như vậy thật là đáng tiếc và cũng thật là đáng trách. Chúng tôi đã yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Đức Hòa theo dõi và có báo cáo kịp thời cho Ban giám đốc Sở về diễn tiến vụ việc này”, bà Song An chia sẻ.