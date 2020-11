Phụ huynh học sinh phải được giám sát bữa ăn bán trú

Theo đó, đối với các phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi vể chất lượng bữa ăn bán trú, Sở đề nghị UBND quận 9 chỉ đạo, thành lập tổ liên ngành khẩn trương giải quyết dứt điểm sự việc.

Cụ thể, Sở yêu cầu trong quá trình giải quyết phải đặt quyền lợi của học sinh lên ưu tiên hàng đầu, sớm bình ổn giúp nhà trường hoạt động bình thường.

Tiếp thu, ghi nhận và giải quyết đầy đủ các ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh trên tinh thần thực sự cầu thị. Các hoạt động kiểm tra, giám sát phải công khai, minh bạch, có sự tham gia của đại diện phụ huynh có các ý kiến phản ánh.

Tổ chức giám sát hoạt động của nhà trường, nhất là quá trình thực hiện bữa ăn bán trú, tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động từ đầu năm học 2020 - 2021.

Công tác kiểm tra giám sát cần bám sát các quy trình, quy định liên ngành giáo dục và an toàn thực phẩm, đưa vào sử dụng bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng khối tiểu học do Sở phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM triển khai theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.

Cần lưu ý thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quá trình tiếp phẩm, tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn phải có sự tham gia của phụ huynh học sinh một cách thường xuyên và cầu thị

Cũng trong văn bản gửi UBND quận 9, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị UBND quận 9 chỉ đạo khẩn trương hoàn thành và công khai đối thoại với phụ huynh học sinh về kết quả kiểm tra, giám sát sơ bộ, đưa ra hướng khắc phục, giải quyết dứt điểm trong tuần.

Tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành về tổ chức bữa ăn bán trú và công tác tiếp dân, đối thoại với phụ huynh học sinh, giải quyết các phản ánh, kiến nghị một cách cầu thị, dân chủ và minh bạch.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin vào sáng 3.11, hàng trăm phụ huynh đã tập trung tại Trường tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP.HCM) yêu cầu được vào trường kiểm tra bữa ăn của con, yêu cầu hiệu trưởng phải minh bạch, trả lời các câu hỏi liên quan đến chất lượng bữa ăn của các em.

Chia sẻ về bữa cơm, nhiều phụ huynh cho biết không khỏi xót xa khi tận mắt chứng kiến bữa ăn của các con tại trường. Có phụ huynh cho biết trong lần kiểm tra chị chứng kiến bữa ăn trưa của học sinh một tô nui với 1 con tôm, vài lát thịt mỏng và 1 quả trứng cút. Một bữa trưa khác là cơm trắng với một miếng trứng chiên, canh rau dền "đại dương" nước lỏng bỏng không hề có thịt hay tôm, cá.

"Chúng tôi không chỉ vì một bữa ăn bán trú của con mà phải tập trung tới trường như thế này, đây chỉ là giọt nước tràn ly. Hơn một năm học tại đây chúng tôi đã rất nhiều lần đấu tranh về chất lượng bữa ăn cho con nhưng trường không hề cải thiện. Chúng tôi chỉ mong con có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và an toàn", một phụ huynh có con học tại trường chia sẻ.