Sáng nay khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi 2019

Trong chương trình khai mạc tại Đồng Nai, Công ty CP đầu tư và thương mại Satori đã tài trợ 200 thùng nước đóng chai nhãn hiệu Satori. Nước được phát miễn phí cho học sinh tham dự chương trình là nước tinh khiết áp dụng công nghệ sRO giúp giữ lại một phần lượng khoáng tự nhiên có sẵn trong nước, cùng vị thanh khiết, không lợ. Bên cạnh đó, sản phẩm dùng công nghệ lọc nước tiên tiến từ Nhật Bản với màng siêu lọc UF và hệ thống thẩm thấu ngược RO giúp đảm bảo nước hoàn toàn tinh sạch.

Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai ngày 5.1 để mở đầu chuỗi tư vấn diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong năm thứ 21 của chương trình. Chương trình diễn ra nguyên ngày với nhiều hoạt động thu hút gần 10.000 học sinh (HS) các trường THPT tham dự.

Hoạt động chính của chương trình sẽ là phần tư vấn chuyên sâu về thi cử, định hướng nghề nghiệp.

Trong buổi sáng, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, sẽ cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đặc biệt là những điểm mới về đề thi, cách thức tính điểm xét tốt nghiệp. Bên cạnh đó là những điều chỉnh trong xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ như xác định điểm sàn với khối ngành sức khỏe, sư phạm…

Buổi chiều sẽ là phần thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực trong thời gian tới và những điều cần biết về tuyển sinh, xét tuyển của nhiều trường ĐH.

Tại chương trình, HS đạt thành tích cao trong học tập cũng sẽ nhận được học bổng Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh Niên phối hợp với các trường trao tặng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Nai đã có công văn huy động các học sinh 2 tỉnh này tham gia chương trình. Công văn ghi rõ: “Đây là chương trình nhằm cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi quốc gia THPT và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019 đồng thời đây cũng là dịp tạo cho các em HS cơ hội tham quan, tìm hiểu thông tin, học bổng ở các gian hàng của nhiều trường ĐH khu vực phía nam”.

Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường phối hợp triển khai thực hiện nhằm giúp HS được tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về thi tuyển, giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở trường, điều kiện của bản thân và gia đình, góp phần vào việc phân luồng HS sau trung học phổ thông.

Chơi mà học tại các gian hàng triển lãm

Tại ngày hội khai mạc, có 70 gian hàng triển lãm của các trường ĐH đến từ TP.HCM và Đồng Nai. Đây được xem là hoạt động hiệu quả nhất trong việc kết nối nhà trường với HS vì tính chất mở và giao lưu trực tiếp của nó. Hoạt động gian hàng sẽ diễn ra cả ngày 5.1

Học làm bánh, xử lý hình ảnh 3D, xét nghiệm… và hàng loạt kiến thức bổ ích khác sẽ được diễn ra ngay tại các gian hàng triển lãm.

Trong buổi chiều 4.1 trước khi diễn ra ngày hội khai mạc, hơn 50 trường ĐH, CĐ, các đơn vị tư vấn du học… đã có mặt tại trường ĐH Đồng Nai để ráo riết chuẩn bị cho sự kiện tuyển sinh thu hút hàng chục ngàn HS tham gia. Công tác chuẩn bị diễn ra hết sức chu đáo nhằm mang đến cho HS những thông tin, kiến thức hữu ích trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển 2019.

Ông Nguyễn Hoàng Lương, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết: “Trường ĐH Đồng Nai sẽ có rất nhiều hoạt động giúp HS vừa học kiến thức, kỹ năng lại có thể vừa vui chơi bổ ích. Chẳng hạn, câu lạc bộ Tiếng Anh 2PM của trường sẽ tổ chức các trò chơi “team building” để giúp người chơi học các kỹ năng làm việc nhóm. HS cũng được xem trình diễn ảo thuật về ứng dụng vật lý. Khoa mầm non sẽ trưng bày hình ảnh chân dung của các vị anh hùng trẻ của dân tộc như Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng… Tất cả đều được xếp bằng giấy rất tỉ mỉ, tinh tế”.

Tại gian hàng của Trường CĐ Viễn Đông, HS có thể trực tiếp làm bánh Á - Âu do giảng viên Khoa Nhà hàng - khách sạn hướng dẫn. Khoa Đồ họa của trường sẽ hướng dẫn HS chụp hình xử lý 3D và in hình bằng công nghệ 3D tại chỗ. Những HS yêu thích học ngành công nghệ ô tô cũng có thể tiếp cận với máy chẩn đoán nhằm xác định xe an toàn hay hư hỏng. Đặc biệt, Khoa Xét nghiệm sẽ thực hành công tác xét nghiệm máu cho những HS yêu thích khối sức khỏe có thể hình dung được nội dung chương trình học…

Cũng về khối ngành sức khỏe, Trường CĐ Đại Việt trưng bày các thiết bị trực quan sinh động như bộ xương sườn, hình nộm y khoa ở bộ môn giải phẫu cơ thể và cả giường bệnh, giúp HS quan tâm đến ngành điều dưỡng và dược có thể tham quan, học hỏi.

Rất nhiều gian hàng diễn ra các hoạt động sôi nổi khác nhằm thu hút HS. Ông Nguyễn Bá Anh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Chúng tôi huy động tổng cộng 50 cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện có mặt tại gian hàng để phục vụ công tác tư vấn, tặng quà tới HS. Trường chuẩn bị 3.000 cuốn tập, 100 ba lô để phát miễn phí. Các em có thể tham gia trò chơi đố vui có thưởng, hoặc xem các tiết mục biểu diễn của nhóm guitar ca rong đến từ Khoa Âm nhạc của trường”.

Tại gian hàng của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bên cạnh người tư vấn chính là thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Tuyển sinh và tổ chức sự kiện, câu lạc bộ Tư vấn tuyển sinh nhân văn gồm các sinh viên tình nguyện sẽ có mặt để chia sẻ những thông tin ngành nghề, phương án tuyển sinh, tư vấn chuyên sâu về kỳ thi đánh giá năng lực. Tất cả những sinh viên tình nguyện này đều được tập huấn để có kiến thức và kỹ năng giúp thí sinh tiếp cận được những thông tin chính xác nhất.