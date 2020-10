Sau bão số 9, học sinh tỉnh Bình Định đi học lại từ sáng 30.10

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tu sửa cơ sở vật chất, dọn vệ sinh và hoàn thành trong ngày 29.10 để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh tổ chức dạy học trở lại từ sáng 30.10.

Trong trường hợp bất khả kháng như địa bàn bị chia cắt do lũ lụt, cơ sở vật chất thiệt hại quá nặng, chưa tổ chức dạy học từ sáng 30.10 thì hiệu trưởng phải báo cáo ngay cho phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT về lý do, dự kiến ngày tổ chức dạy học trở lại và kế hoạch dạy bù.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cũng cảnh cảnh báo giáo viên, học sinh đề phòng tai nạn xảy ra trên đường đến trường do bị nước lũ chia cắt, cây xanh đổ, tường rào sập... Trong khuôn viên trường, nếu có khu vực không an toàn thì dựng biển báo, hàng rào cách ly để giáo viên, học sinh biết, không đến gần, đặc biệt lưu ý đề phòng điện giật do tường còn ẩm, rò rỉ điện. Đồng thời, phải tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh bùng phát sau khi bão tan, lũ rút.