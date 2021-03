Sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19, hơn 2.700 học sinh biên giới chưa trở lại trường

Tối 8.3, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Đồng Tháp, hơn 2.700 học sinh từ cấp mầm non đến cấp THPT của các huyện biên giới Tân Hồng, Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự đã nghỉ học trong ngày học đầu tiên sau thời gian tạm nghỉ để phòng dịch Covid-19

Cụ thể, theo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại 3 huyện biên giới nêu trên đã tổ chức dạy học lại vào ngày 8.3.Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh các cấp học đi học trở lại đạt từ hơn 82% đến hơn 98%, còn 2.739 học sinh chưa đến trường. Trong đó, vắng nhiều nhất là học sinh cấp học mầm non, tỷ lệ đi học trở lại chỉ đạt 82,6% (vắng gần 1.800 em).

Để học sinh đi học trở lại, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho biết Sở sẽ tập trung tuyên truyền để phụ huynh học sinh yêu tâm vì tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nhằm đưa con, em đến trường. Đồng thời, tìm hiểu nguyên nhân học sinh chưa đi học để vận động các em ra lớp, nhấp là cấp mầm non có tỷ lệ học sinh đến lớp còn thấp.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia và khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp phức tạp. Trong đó, có 2 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 sau khi từ Campuchia trở về Đồng Tháp nên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định cho gần 64.000 học sinh từ cấp mầm non đến THPT tại 3 huyện biên giới của tỉnh tạm nghỉ học trong 1 tuần, từ ngày 1.3 đến 6.3, để phòng dịch bệnh. Do kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên UBND tỉnh Đồng Tháp đã cho học sinh khu vực giới đi học trở lại, bắt đầu từ ngày 8.3.