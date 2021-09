Sau ngày 15.9, học sinh TP.HCM sẽ đi học như thế nào?

Trong tờ trình của sở này có đưa ra đánh giá tình với nội dung, để mở cửa trở lại các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế… phải tính toán cho học sinh quay trở lại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp các địa phương sớm ổn định, giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Việc tận dụng “khoảng thời gian vàng” để học sinh đi học trở lại, được học trực tiếp vừa là điều kiện rất cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa là điều kiện để ổn định xã hội.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là mầm non, đang vô cùng khó khăn, nhiều đơn vị đã ngưng hoạt động không ổn. Các quận huyện hiện đang đối diện với những khó khăn về trường lớp, đội ngũ giáo viên đang nhiễm bệnh, đang bị cách ly, phong tỏa, chưa tuyển dụng được, học sinh gặp khó khăn, thiếu điều kiện để học trực tuyến Bên cạnh đó, tâm lí người dân vẫn lo lắng về sự an toàn khi cho trẻ đến trường. Cần có phương án từng bước, ưu tiên khối lớp nhỏ (để phụ huynh đi làm)…

Vì vậy mục tiêu khi mở cửa trường học trở lại nhằm tận dụng tối đa khoảng "vàng thời gian" học trực tiếp ở các quận, huyện, trường học đủ điều kiện về an toàn phòng, chống dịch. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh. Và ưu tiên học sinh lớp nhỏ (mầm non, lớp 1, lớp 2) và học sinh đầu, cuối cấp.

Dự kiến trước ngày 20.11, giáo viên tại TP.HCM sẽ hoàn tất 2 mũi vắc xin K.H

Các quận, huyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học

Cũng theo nội dung tờ trình của Sở GD-ĐT TP.HCM, khi TP.Thủ Đức và các quận, huyện được xác định là an toàn trong phòng, chống dịch theo các tiêu chí chung của TP thì các quận, huyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học. Trong đó cần thỏa mãn các yêu cầu như giáo viên phải được tiêm 2 mũi vắc xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện. Và vẫn tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình… để đáp ứng yêu cầu của học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ, song hành cùng học trực tiếp trên lớp.

Về chuyên môn, đối với bậc mầm non, sở này đề xuất ưu tiên chỗ học cho trẻ mẫu giáo và chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập hoạt động đúng quy định.

Thời gian đầu các trường không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa đón lệch giờ. Sau mỗi tuần phòng GD đánh giá tình hình và điều chỉnh phương án…

Đối với bậc phổ thông, ưu tiên học sinh lớp lớp 1, lớp 2, lớp đầu, cuối cấp. Thời gian đầu chia nhỏ lớp, chỉ bố trí học 1 buổi. Sau mỗi tuần các trường đánh giá tình hình và điều chỉnh phương án mở dần học sinh các khối lớp khác. Trong thời gian này vẫn duy trì việc học trực tuyến để đáp ứng yêu cầu của học sinh.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tu vấn du học, giáo dục kỹ năng mở cửa sau khi các địa bàn lân cận cũng đã an toàn mới mở cửa để học sinh đi học trở lại.